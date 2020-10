Il Milan è la squadra più giovane nelle Top League | lo studio del Cies

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 26 ottobre 2020)più– Il report settimanale numero 310 delFootball Observatory classifica le squadre dei 67 principali campionati a livello mondiale in base all’età media delle formazioni schierate nella stagione in corso. Il dato più basso tra le squadre provenienti da paesiprime 20 posizioni della classifica delle federazioni UEFA per … L'articolo Ilè lapiùTop: lodelè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.