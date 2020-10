Il medico Ricciardi boccia il Dpcm | ' Servivano lockdown locali per bloccare il virus'

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Non approva il nuovopubblicato ieri dal governo Walter, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19, che, intervenuto a 'Omnibus', esprime le sue perplessità: 'Il ...

Walter RICCIARDI chiede un LOCKDOWN totale per fermare l’epidemia Niente da fare. Per Walter RICCIARDI, il consulente del Ministro della Salute, anche l’ultimo decreto varato dal Premier Conte nella g ...ROMA - "L'insieme delle misure" contenute nel nuovo Dpcm "è un passo avanti, ma non è sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento, che in alcune aree del Paese dilaga incont ...