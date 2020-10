Il Lions Club Canale Roero saluta il nuovo presidente, confermando i tanti impegni sul territorio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Accanto ad esso, verrà inoltre promosso il progetto 'Se Leggo', per aiutare, sempre in ambito scolastico, i bambini affetti da dislessia. Procederanno come in passato i service 'storici' del Club, ... Leggi su targatocn (Di lunedì 26 ottobre 2020) Accanto ad esso, verrà inoltre promosso il progetto 'Se Leggo', per aiutare, sempre in ambito scolastico, i bambini affetti da dislessia. Procederanno come in passato i service 'storici' del, ...

lavocediasti : Il Lions Club Alfieri di Asti, contribuisce alla pulizia di piazza Campo del Palio - Ale79Friul : RT @PiazzaaItalia: Presuntuoso ed ignorante I pensionati di oggi hanno pagato per la loro pensione Rimani pure in Olanda a leccare il cul… - silmauve775 : RT @PiazzaaItalia: Presuntuoso ed ignorante I pensionati di oggi hanno pagato per la loro pensione Rimani pure in Olanda a leccare il cul… - PiazzaaItalia : Presuntuoso ed ignorante I pensionati di oggi hanno pagato per la loro pensione Rimani pure in Olanda a leccare i… - fainformazione : ANDREA BENETTI VINCITORE DEL 49° NETTUNO D'ORO A Bologna, si è tenuta il 19 ottobre 2020 la premiazione al Royal H… -

Ultime Notizie dalla rete : Lions Club Il Lions Club Canale Roero saluta il nuovo presidente, confermando i tanti impegni sul territorio LaVoceDiAlba.it Il Lions Club San Marino Undistricted in visita al Museo Civico Archeologico

SAN MARINO - Nei giorni scorsi il Lions Club San Marino Undistricted si è recato a Verucchio per visitare il Museo Civico Archeologico allestito nel Convento di Sant'Agostino proprio nel centro storic ...

Il Lions Club Canale Roero saluta il nuovo presidente, confermando i tanti impegni sul territorio

Nella serata del 2 ottobre, presso il Roero Park Hotel di Sommariva Perno, si è svolta la serata di apertura dell'anno sociale 2020/2021 del Lions Club Canale Roero. Dopo la rituale cerimonia di apert ...

SAN MARINO - Nei giorni scorsi il Lions Club San Marino Undistricted si è recato a Verucchio per visitare il Museo Civico Archeologico allestito nel Convento di Sant'Agostino proprio nel centro storic ...Nella serata del 2 ottobre, presso il Roero Park Hotel di Sommariva Perno, si è svolta la serata di apertura dell'anno sociale 2020/2021 del Lions Club Canale Roero. Dopo la rituale cerimonia di apert ...