Il grido di protesta dei gestori delle palestre: "Siamo luoghi sicuri, fateci lavorare" [VIDEO] (Di lunedì 26 ottobre 2020) Primo giorno di semi-lockdown in Italia. Oggi, alle ore 18.00, i bar e i ristoranti hanno tolto i loro tavolini, preparato l'ultimo caffè. Ad altri è andata anche peggio. gestori di palestre, centri benessere, cinema e teatri non hanno neanche alzato la saracinesca. Ai microfoni di Meteoweek il grido di protesta di Mimmo, giovane gestore … L'articolo Il grido di protesta dei gestori delle palestre: "Siamo luoghi sicuri, fateci lavorare" VIDEO proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : grido protesta Covid, bar chiusi alle 18. Il grido di protesta da San Vendemiano: 'Stato impreparato, perché dobbiamo pagare noi ristoratori?' Oggi Treviso Cinema e teatri chiusi, la protesta del mondo dello spettacolo: «Riapriteli»

Una protesta «che di fatto ancora una volta dimentica i lavoratori ... Il tweet di Gabriele Muccino Un grido di rabbia trasversale per età e per settori artistici. Anche il noto regista Gabriele ...

Da Napoli a Verona passando per Catania | le proteste in Italia contro il nuovo Dpcm | VIDEO

Sulla scia delle manifestazioni di Napoli anche altre città si sono unite al grido “Tu ci chiudi, tu ci paghi”. Sulla scia delle manifestazioni dianche altre città si sono unite al grido “Tu ci chiudi ...

