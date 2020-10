Il grido degli insegnanti di sostegno: “Non fermate i corsi a scuola” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I partecipanti al corso di specializzazione TFA per insegnanti di sostegno I grado presso l‘Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in un appello indirizzato al ministero dell’Università e della Ricerca chiedono che “si trovi un modo per poter garantire il proseguimento percorso di specializzazione, cominciato in maniera intensiva nel mese di giugno e poi bruscamente interrotto ad ottobre, causa covid” . “Adesso – si legge nella nota – ci ritroviamo ‘sospesi’ a metà del percorso, fermi, dopo mesi e mesi passati intensivamente di fronte ad uno schermo e con il timore di non riuscire a terminare il percorso entro i tempi prestabiliti e, soprattutto, utili per poterci inserire l’anno prossimo, attraverso la finestra dedicata, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I partecipanti al corso di specializzazione TFA perdiI grado presso l‘Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in un appello indirizzato al ministero dell’Università e della Ricerca chiedono che “si trovi un modo per poter garantire il proseguimento percorso di specializzazione, cominciato in maniera intensiva nel mese di giugno e poi bruscamente interrotto ad ottobre, causa covid” . “Adesso – si legge nella nota – ci ritroviamo ‘sospesi’ a metà del percorso, fermi, dopo mesi e mesi passati intensivamente di fronte ad uno schermo e con il timore di non riuscire a terminare il percorso entro i tempi prestabiliti e, soprattutto, utili per poterci inserire l’anno prossimo, attraverso la finestra dedicata, ...

