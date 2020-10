Il grido d'aiuto di chi chiude bottega (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per molti questa seconda chiusura con lo spettro di un nuovo lockdown, dopo la prima fase dell'emergenza a marzo e aprile, significa il fallimento Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per molti questa seconda chiusura con lo spettro di un nuovo lockdown, dopo la prima fase dell'emergenza a marzo e aprile, significa il fallimento

Simo07827689 : RT @M49liberorso: La Rabbia, chi fomenta le proteste diffonde e sfrutta la Rabbia, uno dei sentimenti peggiori. Non si propongono soluzioni… - jagghino : @mklgnnr Ah ecco, era un grido d'aiuto! - Mariate48641882 : RT @M49liberorso: La Rabbia, chi fomenta le proteste diffonde e sfrutta la Rabbia, uno dei sentimenti peggiori. Non si propongono soluzioni… - ve10ve : RT @M49liberorso: La Rabbia, chi fomenta le proteste diffonde e sfrutta la Rabbia, uno dei sentimenti peggiori. Non si propongono soluzioni… - Federic92347330 : RT @M49liberorso: La Rabbia, chi fomenta le proteste diffonde e sfrutta la Rabbia, uno dei sentimenti peggiori. Non si propongono soluzioni… -

Ultime Notizie dalla rete : grido aiuto Ristorazione, il Comune di Modena raccoglie il grido di aiuto del settore sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000 Ristorazione, il Comune di Modena raccoglie il grido di aiuto del settore

“Abbiamo raccolto il grido di aiuto di tanti ristoratori e aperto un percorso di confronto per arrivare al più presto a definire proposte e ottenere le garanzie richieste sui provvedimenti di ristoro” ...

La protesta di ristorazione, cultura e sport: è un nuovo lockdown

Contestate a gran voce, com’era del resto prevedibile, dalle categorie coinvolte. È un grido d'aiuto unanime, quello che si alza dalle fiere (che hanno già perso il 70% del fatturato) agli eventi, ...

“Abbiamo raccolto il grido di aiuto di tanti ristoratori e aperto un percorso di confronto per arrivare al più presto a definire proposte e ottenere le garanzie richieste sui provvedimenti di ristoro” ...Contestate a gran voce, com’era del resto prevedibile, dalle categorie coinvolte. È un grido d'aiuto unanime, quello che si alza dalle fiere (che hanno già perso il 70% del fatturato) agli eventi, ...