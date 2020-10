Il giornalista parla dei suoi ex coinquilini nella casa del Gf

(Di lunedì 26 ottobre 2020) "I concorrenti del Gf pregano il Salvatore dalle ‘nomination’, quel Dio che rende ‘immuni’", rivela Fulvio Abbate. Gf Vip, Abbate rivela: “I concorrenti pregano per le nomination” su Notizie.it.

Cesare64794701 : @carettamc11 @FratellidItalia Il giornalista cojone xché nn parla di questo.INDEGNI E LECCAPALLE DEI POTERI CORROT… - alepenazzi : @brunieradino @_Nico_Piro_ @Reale_Scenari @caritas_milano @BeppeGiulietti @CarloVerdelli @Sarita_Libre @nelloscavo… - Antipiretico1 : RT @AlRobecchi: @Nanoalto Si parla di un giornalista che se la prende coi giovani choosy dall’alto della sua posizione di privilegio. Si in… - aoidosEditore : Lucia Accoto, giornalista pubblicista, autrice e conduttrice di programmi Tv, ci parla di Viaggio al Centro di un M… - LaVillana11 : @Blowjoint @CrueltyFull @RaiDue Mi trovi d'accordo in parte. Finché si parla di persone con i mezzi necessari ok, t… -

Ultime Notizie dalla rete : giornalista parla

IL GIORNO

Enrico Varriale ha ricordato pubblicamente che la squadra bianconera non ha vinto sul campo contro il Napoli di Gattuso. Sul campo solo 6 punti in 4 partite per la Juve”, ha affermato Enrico Varriale, ...La reazione della Lega, dei suoi vertici, dei suoi tifosi (specie sui social) ai servizi della scorsapuntata è stata solo di fastidio: altro che scoop, è il solito attacco politico al buon governo (..