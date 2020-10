Il gatto skater si diverte un mondo

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 ottobre 2020) I gatti riescono a stupirci sempre! Questo micio, per esempio, ha capito benissimo come si utilizza uno skateboard e scorrazza felice per la casa come se non avesse mai fatto altro. Aspettiamo aggiornamenti con trepidazione, sicuri di vedergli fare prima o poi qualche evoluzione sulle rampe.Cestino NonePianoforte NoneTartaruga None