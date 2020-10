Il Gambrinus rischia di chiudere | “servono sostegni economici”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Covid-19 non risparmia neanche le attività più solide. Anche il, storico caffè napoletano a due passi da piazza del Plebiscito, attraversa un periodo di crisi economica, alimentata dalla mancanza di turisti. “Il crollo del fatturato è dell’80% – spiega Antonio Sergio, comproprietario del bar insieme al fratello Arturo – di questo passo, entro un paio di mesimo di dover. Se continua così, noi non siamo più in grado di continuare“. La situazione attuale, descritta con minuzia da Sergio, è allarmante: “Per la prima volta, da oggi, abbiamo 15 dipendenti in Cassa integrazione, su un personale di 45. Viviamo soprattutto di turismo, ma tra i nostri clienti ci sono anche i ...