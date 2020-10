(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi o domani per varare unlegge che conterrà la proroga della cassa integrazione e altre misure per un totale di 4-4,5 miliardi; tra questi ci sono i ...

m__a__r__c__o : RT @ValerioMalvezzi: Secondo il primo ministro arriveranno i soldi dei ristori direttamente sul conto corrente di chiunque sia danneggiato.… - Notiziedi_it : Il decreto Ristori per mettere i soldi sul conto corrente di chi è in crisi dopo la stretta - MauriM6 : RT @ValerioMalvezzi: Secondo il primo ministro arriveranno i soldi dei ristori direttamente sul conto corrente di chiunque sia danneggiato.… - BIncremona : RT @ValerioMalvezzi: Secondo il primo ministro arriveranno i soldi dei ristori direttamente sul conto corrente di chiunque sia danneggiato.… - KimfoxRoby : RT @ValerioMalvezzi: Secondo il primo ministro arriveranno i soldi dei ristori direttamente sul conto corrente di chiunque sia danneggiato.… -

Ultime Notizie dalla rete : decreto Ristori

Today.it

Che già alzano la voce sul decreto ristori. La lista degli scontenti del nuovo dpcm è molto lunga Ma la lista degli scontenti del nuovo dpcm è lunga, come una quaresima e suona come una campana ...“Nella sola provincia di Grosseto sono 2 mila gli esercizi pubblici, tra bar e ristoranti, interessati dal decreto. E proprio per queste categorie questo è un colpo mortale - spiega Giovanni Caso, ...