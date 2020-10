Il Covid innesca la nuova lotta di classe. (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Daniele Capezzone. Se non ci fosse la barriera invalicabile del senso della misura e di quello dell’umorismo, scriverei in maiuscolo e a caratteri cubitali che serve, qui e ora, una nuova lotta di classe. Non esiste una sola Italia, ce ne sono almeno due. Da un lato, l’Italia del settore privato (imprenditori e loro … Leggi su freeskipper (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Daniele Capezzone. Se non ci fosse la barriera invalicabile del senso della misura e di quello dell’umorismo, scriverei in maiuscolo e a caratteri cubitali che serve, qui e ora, unadi. Non esiste una sola Italia, ce ne sono almeno due. Da un lato, l’Italia del settore privato (imprenditori e loro …

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - I primi risultati dei test per il vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'Universita' di Oxford in collaborazione con AstraZeneca e le cui dosi sa ...

