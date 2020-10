Il cinema che disobbedisce al Governo: “Restiamo aperti, le sale sono sicure” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Multiplex Teatro Fasano di Taviano, in provincia di Lecce, ha deciso di non chiudere nonostante le disposizioni del nuovo Dpcm, che prevedono la chiusura di tutti i cinema. “Non esistono evidenze scientifiche di focolai dovuti a cinema e teatri che da sempre sono stati i luoghi più sicuri in quanto garantiscono il mantenimento della distanza di sicurezza, l’uso delle mascherine, il continuo ricambio di aria e la sanificazione dei posti a sedere – ha detto il gestore Antonio Mosticchio al Quotidiano di Puglia –. Terrò il cinema aperto fino a quando non vi sarà una chiusura fisica forzata“. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Multiplex Teatro Fasano di Taviano, in provincia di Lecce, ha deciso di non chiudere nonostante le disposizioni del nuovo Dpcm, che prevedono la chiusura di tutti i. “Non esistono evidenze scientifiche di focolai dovuti ae teatri che da semprestati i luoghi più sicuri in quanto garantiscono il mantenimento della distanza di sicurezza, l’uso delle mascherine, il continuo ricambio di aria e la sanificazione dei posti a sedere – ha detto il gestore Antonio Mosticchio al Quotidiano di Puglia –. Terrò ilaperto fino a quando non vi sarà una chiusura fisica forzata“.

