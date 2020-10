Il Cile sceglie di cambiare la Costituzione iper-liberista varata da Pinochet Il sì alle modifiche stravince con il 78% dei voti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilrinasce: ben 7,5 milioni di cittadini ieri al referendum hanno detto sì alla possibilità di modificare la loroche fu redatta durante la dittatura di Augusto, e di farlo fare ad un’assemblea di 155 membri interamente eletta dal popolo. Dopo la vittoria del No, che nel plebiscito del 1988 permise di porre fine al regime dittatoriale in forma pacifica, ieri è stato un Sì (Apruebo in spagnolo) a segnare un altro capitolo importante per la storia del paese. Il Sì ha raccolto oltre il 78 per cento dei. Una vittoria che era nell’aria e tutti si aspettavano, ma non così schiacciante. La svolta arriva ad un anno esatto dall’inizio delle proteste sociali, partite il 18 ottobre del 2019 quando alcune studentesse saltarono i tornelli ...