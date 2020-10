Il Barça denuncia l’arbitro del Clasico alla federazione: “Tifa per il Real” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Clasico come al solito porta con sé polemiche infinite, relative alla direzione degli arbitri. Questo non fa eccezione, specialmente perché l’episodio chiave è la concessione di un rigore al Real Madrid dopo una on field review per una trattenuta di Lenglet su Sergio Ramos. Ambos se agarran y Sergio empuja a Lenglet para rematar..si hubiera rematado y marcado se anularía p falta previa..no es penalti pq antes hay falta de Ramos p empujar con 2 manos al defensa…MUY SEN-CI-LLO. pic.twitter.com/ghdtI0nkAA — IPL71 (@ipl71) October 25, 2020 Che la maglia si allunghi oltremodo è evidente dalle immagini. La tesi portata contro la concessione del calcio di rigore è che il giocatore del Real si sia aiutato con le mani per allontanare l’avversario prima di essere trattenuto. Insomma, una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilcome al solito porta con sé polemiche infinite, relativedirezione degli arbitri. Questo non fa eccezione, specialmente perché l’episodio chiave è la concessione di un rigore al Real Madrid dopo una on field review per una trattenuta di Lenglet su Sergio Ramos. Ambos se agarran y Sergio empuja a Lenglet para rematar..si hubiera rematado y marcado se anularía p falta previa..no es penalti pq antes hay falta de Ramos p empujar con 2 manos al defensa…MUY SEN-CI-LLO. pic.twitter.com/ghdtI0nkAA — IPL71 (@ipl71) October 25, 2020 Che la maglia si allunghi oltremodo è evidente dalle immagini. La tesi portata contro la concessione del calcio di rigore è che il giocatore del Real si sia aiutato con le mani per allontanare l’avversario prima di essere trattenuto. Insomma, una ...

