Il Barça attacca: «Il Var così danneggia la credibilità della Liga» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Barcellona all'attacco della classe arbitrale, dopo il Clasico con il Real Madrid. Nel mirino del club blaugranna l'utilizzo del Var nella sfida, in particolare nell'episodio che ha portato a concedere un calcio di rigore ai blancos per la presunta trattenuta di Lenglet nei confronti di Sergio Ramos in area. "Visti gli eventi occorsi a … L'articolo Il Barça attacca: «Il Var così danneggia la credibilità della Liga» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

