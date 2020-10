I video di animali ci aiutano a combattere lo stress (Di lunedì 26 ottobre 2020) I video che hanno per protagonisti gli animali, specie quelli più teneri o i cuccioli, ci fanno bene. Non è solo un’impressione generica. Adesso lo prova anche un’indagine condotta dall’università di Leeds insieme a Tourism Western Australia che ha appunto scoperto come intrattenersi di fronte a clip e video con simpatici quadrupedi o – nel caso del sondaggio, legato a un’iniziativa di promozione turistica – marsupiali di varie specie possa ridurre significativamente la sensazione di stress e di ansia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 ottobre 2020) I video che hanno per protagonisti gli animali, specie quelli più teneri o i cuccioli, ci fanno bene. Non è solo un’impressione generica. Adesso lo prova anche un’indagine condotta dall’università di Leeds insieme a Tourism Western Australia che ha appunto scoperto come intrattenersi di fronte a clip e video con simpatici quadrupedi o – nel caso del sondaggio, legato a un’iniziativa di promozione turistica – marsupiali di varie specie possa ridurre significativamente la sensazione di stress e di ansia.

