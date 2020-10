I protagonisti della protesta di Napoli erano pezzi di camorra, pezzi di antagonisti…e anche pezzi di qualcos’altro… (Di lunedì 26 ottobre 2020) “I protagonisti della nottata di venerdì c’entrano ben poco con il disagio sociale. I protagonisti erano pezzi di camorra, pezzi di antagonisti, pezzi di neofascisti e potremmo aggiungere anche pezzi di qualcos’altro… ma ci fermiamo qui”. A Che tempo che Fa il governatore della Campania Vincenzo De Luca spiega che i protagonisti della notte di scontri che c’è stata a Napoli due giorni fa sono tre: ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Inottata di venerdì c’entrano ben poco con il disagio sociale. Ididi antagonisti,di neofascisti e potremmo aggiungeredi qualcos’altro… ma ci fermiamo qui”. A Che tempo che Fa il governatoreCampania Vincenzo De Luca spiega che inotte di scontri che c’è stata adue giorni fa sono tre: ...

Tg3web : Avrebbe compiuto 101 anni a novembre. Nome di battaglia: Diavolo. Germano Nicolini, comandante partigiano, è stato… - RaiCultura : Dal #26ottobre i '#maestri' tornano in tv: nuovi protagonisti della cultura faranno in 44 puntate ben 88 lezioni su… - CatalfoNunzia : Fra le misure previste in #LeggeDiBilancio c'è la decontribuzione per 3 anni per le assunzioni di under 35, da me f… - AleSalvi12 : RT @RaiCultura: Ci siamo quasi per la nuova stagione di #maestri: da domani #26ottobre alle 15.20 su @RaiTre e alle 18.30 su @RaiStoria, nu… - AndreaMarano11 : RT @Tg3web: Avrebbe compiuto 101 anni a novembre. Nome di battaglia: Diavolo. Germano Nicolini, comandante partigiano, è stato uno dei prot… -

Ultime Notizie dalla rete : protagonisti della Le dichiarazioni post Fiorentina-Udinese dei protagonisti - Periodico Daily - Notizie Shkodra Elektronike online con il nuovo singolo

Nel testo, di Zef Zorba, è difficile individuare il confine tra l’amore dell’autore per la città di Scutari e quello del protagonista per la sua amata. Rivisitano in chiave elettronica parte del ...

GP Portogallo: trionfa Hamilton, il pilota più vincente nella storia della F1, Ferrari quarta

Tra i grandi protagonisti dei primi giri anche Raikkonen ... di Portimao diventando il pilota con più successi nella storia della F1: 92. Secondo posto per Bottas, terzo Verstappen. Grande quarta ...

Nel testo, di Zef Zorba, è difficile individuare il confine tra l’amore dell’autore per la città di Scutari e quello del protagonista per la sua amata. Rivisitano in chiave elettronica parte del ...Tra i grandi protagonisti dei primi giri anche Raikkonen ... di Portimao diventando il pilota con più successi nella storia della F1: 92. Secondo posto per Bottas, terzo Verstappen. Grande quarta ...