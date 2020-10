I presidi dicono no alla Dad oltre il 75%: "Le scuole sono autonome" (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - "Non si può imporre alle scuole una organizzazione oraria valida per tutti perché ogni istituto risponde al suo bacino di utenza. L'autonomia scolastica è in pieno vigore". Lo ha detto il professor Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale presidi commentando la nuove misure contenuta nel Dpcm che prevede didattica a distanza oltre il 75% anche per le scuole superiori. "Occorre piuttosto intervenire su Asl e trasporti - ha spiegato all'AGI Giannelli, le scuole sono uno fra i luoghi più sicuri rispetto ad altri. Non c'è ragione di privare gli studenti della didattica in presenza. In questo modo a rischiare sono soprattutto i ragazzi degli istituti professionali, quelli che hanno bisogno ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - "Non si può imporre alleuna organizzazione oraria valida per tutti perché ogni istituto risponde al suo bacino di utenza. L'autonomia scolastica è in pieno vigore". Lo ha detto il professor Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionalecommentando la nuove misure contenuta nel Dpcm che prevede didattica a distanzail 75% anche per lesuperiori. "Occorre piuttosto intervenire su Asl e trasporti - ha spiegato all'AGI Giannelli, leuno fra i luoghi più sicuri rispetto ad altri. Non c'è ragione di privare gli studenti della didattica in presenza. In questo modo a rischiaresoprattutto i ragazzi degli istituti professionali, quelli che hanno bisogno ...

Dpcm, i presidi: «Domani ragazzi in classe, per la Dad serve tempo». Ministero: alle scuole un giorno per adeguarsi

Dpcm, i presidi avvisano le famiglie che «domani i ragazzi entreranno in classe dopo le 9 perché per organizzare la didattica a distanza serve tempo».

