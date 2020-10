I nuovi casi sono stati rilevati nella città dello Xinjiang

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 21.273 nuovi casi con 161.880 tamponi e altri 128 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre: 21.273 nuovi casi e 128 morti - Rolando28149 : RT @PippoNicco: Poi ci domandiamo perché ne sono usciti.... semplicemente perché nelle pandemie ci sono già stati e sanno muoversi !!! #CO… - albemutti : @emmevilla Quindi il lockdown di marzo è stato attuato quando i nuovi casi plausibili erano più che dimezzati? -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi casi

Ieri il numero dei nuovi positivi nel Lazio è aumentato ancora: 1.541 (a Roma 632). Potenziate le cure a domicilio. La necessità primaria ora è svuotare i pronto soccorso. La Regione è pronta a passar ...Perdite per ora contenute, le fiere piu' colpite (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ott - Vendite in Borsa ma senza crolli per i titoli delle societa' piu' direttamente colpite dal decreto de ...