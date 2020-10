I giochi di pensiero tramite la parola di Alessandro Bergonzoni (Di martedì 27 ottobre 2020) «Serve tutta la predilezione possibile all’incontro vertibile». Finisce così uno dei tanti interventi-pensieri-soliloqui-monologhi-riflessioni di Aprimi Cielo. Dieci anni di raccoglimento articolato, l’ultimo libro di Alessandro Bergonzoni (Bompiani, pp. 207, euro 16). UN TESTO FORMIDABILE che incrocia, con crocevia verbali, verità cruciali sul nostro dover essere. Ricordarci ad esempio che «i terremoti sono di gratitudine zero» significa porci di fronte perlomeno al dato di fatto che le parole parlano da sé, ci parlano, non nel senso che si rivolgono a noi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 ottobre 2020) «Serve tutta la predilezione possibile all’incontro vertibile». Finisce così uno dei tanti interventi-pensieri-soliloqui-monologhi-riflessioni di Aprimi Cielo. Dieci anni di raccoglimento articolato, l’ultimo libro di(Bompiani, pp. 207, euro 16). UN TESTO FORMIDABILE che incrocia, con crocevia verbali, verità cruciali sul nostro dover essere. Ricordarci ad esempio che «i terremoti sono di gratitudine zero» significa porci di fronte perlomeno al dato di fatto che le parole parlano da sé, ci parlano, non nel senso che si rivolgono a noi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il libro, con i suoi giochi di pensiero tramite la parola, sfiora il misterico del religioso, ma di una religione dissociata dal verbo in quanto rivelatore di sacrosante staticità («Quando mi dicono ...

