Hamilton sempre più nella storia, “Non pensavo sarei mai arrivato a questo livello” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Formula 1, Lewis Hamilton avanti a colpi di record: “Non pensavo che sarei mai arrivato qui, ma ci sono”. Lewis Hamilton mette la freccia e mette a segno il prestigioso sorpasso nel libro dei record portandosi a casa anche la gara a Portimao che lo porta a quota 92 vittorie. E la sensazione è che da qui al giorno del suo ritiro il campione britannico alzerà ancora di molto l’asticella, il risultato da battere per i piloti che verranno dopo di lui. Una delle gare più belle di Hamilton in Formula 1? Nel post gara Lewis Hamilton ha commentato il fine settimana ammettendo che la sua vittoria non era poi così scontata, anche alla luce del rendimento di Bottas, che si è dimostrato molto veloce. “Penso sia ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Formula 1, Lewisavanti a colpi di record: “Nonchemaiqui, ma ci sono”. Lewismette la freccia e mette a segno il prestigioso sorpasso nel libro dei record portandosi a casa anche la gara a Portimao che lo porta a quota 92 vittorie. E la sensazione è che da qui al giorno del suo ritiro il campione britannico alzerà ancora di molto l’asticella, il risultato da battere per i piloti che verranno dopo di lui. Una delle gare più belle diin Formula 1? Nel post gara Lewisha commentato il fine settimana ammettendo che la sua vittoria non era poi così scontata, anche alla luce del rendimento di Bottas, che si è dimostrato molto veloce. “Penso sia ...

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton sempre F1, Hamilton nella leggenda: è il più grande di sempre? Vanity Fair Italia Leggenda Dixon, per la sesta volta la IndyCar è sua. Ora il mito Foyt è a un passo

Nell’ultima gara di stagione a St.Petersburg il neozelandese controlla: il suo rivale Newgarden vince, ma lui è terzo ed è di nuovo campione. Storia di un pilota straordinario ...

F1 HAMILTON DIVENTA RE DI UN ALTRO LIVELLO

Hamilton oggi è diventato campione di un altro livello, che lo si ami o lo si odi oggi tutti si sono tolti il cappello ...

