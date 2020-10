Halo Infinite permetterà di sbloccare le skin per la personalizzazione attraverso il gameplay (Di lunedì 26 ottobre 2020) Di recente, 343 Industries ha parlato del nuovo sistema di skin per la personalizzazione cosmetica di Halo Infinite. Da allora, ci sono state molte domande sulla natura di tale sistema e su come sarà monetizzato, con molti che si chiedevano se queste skin saranno limitate alle microtransazioni e ad altri acquisti aggiuntivi (attraverso l'acquisto di bevande e altro).Recentemente, il community manager di 343 Industries John Junyszek ha risposto a queste domande su Twitter. Junyszek ha assicurato in uno dei suoi tweet che le skin saranno uno dei diversi tipi di personalizzazioni cosmetiche e che sebbene potranno essere acquistate, potranno anche essere guadagnate nel gioco e come ricompense speciali."Ci saranno acquisti? Certo", ha detto Junyszek. "Questo è ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Di recente, 343 Industries ha parlato del nuovo sistema diper lacosmetica di. Da allora, ci sono state molte domande sulla natura di tale sistema e su come sarà monetizzato, con molti che si chiedevano se questesaranno limitate alle microtransazioni e ad altri acquisti aggiuntivi (l'acquisto di bevande e altro).Recentemente, il community manager di 343 Industries John Junyszek ha risposto a queste domande su Twitter. Junyszek ha assicurato in uno dei suoi tweet che lesaranno uno dei diversi tipi di personalizzazioni cosmetiche e che sebbene potranno essere acquistate, potranno anche essere guadagnate nel gioco e come ricompense speciali."Ci saranno acquisti? Certo", ha detto Junyszek. "Questo è ...

