Halloween, il ritorno del lupo mannaro di Villa Borghese (Di lunedì 26 ottobre 2020) No, non era solo una leggenda: il lupo mannaro di Villa Borghese – la belva che settant’anni fa terrorizzò chiunque ebbe la sfortuna di incontrarla lungo i viali alberati e nelle fontane alle spalle di Piazza del Popolo – è realmente esistito. E quest’anno – considerata la luna piena del prossimo 31 ottobre – potrebbe tornare a farsi vivo proprio nei luoghi dove venne per la prima avvistato. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 ottobre 2020) No, non era solo una leggenda: il lupo mannaro di Villa Borghese – la belva che settant’anni fa terrorizzò chiunque ebbe la sfortuna di incontrarla lungo i viali alberati e nelle fontane alle spalle di Piazza del Popolo – è realmente esistito. E quest’anno – considerata la luna piena del prossimo 31 ottobre – potrebbe tornare a farsi vivo proprio nei luoghi dove venne per la prima avvistato.

Guardate Mike, Dustin e Lucas vestiti da personaggi di Star Wars in questa immagine tratta dallo speciale a fumetti dedicato ad Halloween.

Meteo News – Estate di San Martino nel week end di Halloween e Ognissanti: le conseguenze

Si sta delineando all’orizzonte una inaspettata novità in vista di Halloween, Ognissanti e la prima parte di Novembre con il ritorno in grande stile dell’alta pressione. Ci aspettiamo quindi più sole ...

