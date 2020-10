Gruppo Volkswagen - La Bentley potrebbe passare sotto il controllo dell'Audi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da alcuni giorni i brand di lusso del Gruppo Volkswagen sono oggetto di indiscrezioni relative al loro futuro, secondo le quali la Lamborghini potrebbe essere quotata in Borsa, la Ducati ceduta a terzi e la Bugatti trasferita alla Rimac, società croata che vede tra i suoi maggiori azionisti la Porsche. della Bentley si è scritto ben poco, almeno fino a ieri. La rivista specializzata tedesca Automobilwoche ha, infatti, fornito un ulteriore dettaglio sul programma di riorganizzazione del costruttore di Wolfsburg e sul destino della Casa di Crewe.Una nuova Suv a fianco della Bentayga. In sostanza, la Bentley sarebbe destinata a diventare una società controllata direttamente dall'Audi, che in tal ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da alcuni giorni i brand di lusso delsono oggetto di indiscrezioni relative al loro futuro, secondo le quali la Lamborghiniessere quotata in Borsa, la Ducati ceduta a terzi e la Bugatti trasferita alla Rimac, società croata che vede tra i suoi maggiori azionisti la Porsche.si è scritto ben poco, almeno fino a ieri. La rivista specializzata tedesca Automobilwoche ha, infatti, fornito un ulteriore dettaglio sul programma di riorganizzazione del costruttore di Wolfsburg e sul destinoa Casa di Crewe.Una nuova Suv a fiancoa Bentayga. In sostanza, lasarebbe destinata a diventare una società controllata direttamente dall', che in tal ...

