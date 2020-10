Gruppo FS, Sicilia sempre più “Pop”: consegnati tre nuovi treni (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Viaggeranno sulle linee Palermo-Messina e Messina-Siracusa i tre nuovi treni Pop che trenitalia ha consegnato oggi, 26 ottobre, alla Regione Siciliana. Lo riporta FSnews.it – testata giornalistica online del Gruppo specificando che “salgono così a otto questi convogli di ultima generazione, commissionati dalla società del Gruppo FS Italiane ad Alstom, in circolazione sull’isola e per la prima volta faranno tappa anche nella stazione di Siracusa Centrale. Prosegue, nonostante le difficoltà indotte dall’epidemia di Covid-19, il processo di produzione dei nuovi convogli, in coerenza con un piano nazionale di rinnovamento dell’intera compagine dei treni destinati al traffico regionale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Viaggeranno sulle linee Palermo-Messina e Messina-Siracusa i trePop chetalia ha consegnato oggi, 26 ottobre, alla Regionena. Lo riporta FSnews.it – testata giornalistica online delspecificando che “salgono così a otto questi convogli di ultima generazione, commissionati dalla società delFS Italiane ad Alstom, in circolazione sull’isola e per la prima volta faranno tappa anche nella stazione di Siracusa Centrale. Prosegue, nonostante le difficoltà indotte dall’epidemia di Covid-19, il processo di produzione deiconvogli, in coerenza con un piano nazionale di rinnovamento dell’intera compagine deidestinati al traffico regionale ...

