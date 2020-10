Grossisti Horeca | “Ulteriore perdita di un miliardo di euro con chiusura ristorazione”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Undidi ulteriore, dopo gli 8 miliardi già accumulati dall’inizio della pandemia. È lastimata dai, sulla base del nuovo Dpcm anti-Covid19. A stilare il bilancio è Maurizio Danese, presidente di GH –, l’associazione che rappresenta le principali aziende italiane del food nel canale del ‘fuori casa’ (ristoranti, hotel, bar, ecc.), oltre alle mense collettive e catering. “Dietro la ristorazione – commenta Danese – c’è una filiera di quasi 4 mila aziende e 58 mila dipendenti che con il Decreto in vigore da oggi accuserà ulteriori perdite per circa 1di. ...

"Dietro la ristorazione c'è una filiera di quasi 4mila aziende e 58mila dipendenti che con il Decreto in vigore da oggi accuserà ulteriori perdite per circa 1 miliardo di euro. Complessivamente, in qu ...