Grillino imborghesito | ha dimenticato il suo popolo Di Maio e Napoli disperata | cosa non capisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Non basta essere campani per comprendere la disperazione dei napoletani che venerdì sera sono scesi in strada in massa al fine di protestare contro le misure volte al contenimento del contagio imposte dalla Regione. Non basta, ad esempio, al ministro degli Esteri, già ministro del Lavoro, Luigi Di, avellinese, il quale su Twitter ha pubblicato un post severo: "Davanti alla violenza non ci sono scuse, nulla di ciò è accettabile". Indiscutibile la condanna della forza bruta, certo. E noi di Libero siamo sempre i primi a schierarci in difesa delle forze dell'ordine che rischiano quotidianamente la vita per uno stipendio troppo misero. Tuttavia, i fatti dicostituiscono anche un segnale che sia la classe politica nazionale che quella locale non possono permettersi di ignorare, poiché il rischio è che ...