Grave incidente in viale Jonio, auto contro moto: 2 feriti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Brutto incidente in viale Jonio, a Roma, dove un’auto e una moto si sono scontrate violentemente all’altezza dell’incrocio con viale Adriatico. L’incidente &eGrave; avvenuto intorno alle 18.15, a scontrarsi una moto Honda e una Volkswagen Polo. Sulla moto viaggiavano 2 persone, rimaste entrambe ferite in maniera seria. Sul posto sono intervenute due pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale e due ambulanze del 118, che hanno trasportato i due feriti in ospedale, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo. su Il Corriere della Citt&aGrave;. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bruttoin, a Roma, dove un’e unasi sono scontrate violentemente all’altezza dell’incrocio conAdriatico. L’&e; avvenuto intorno alle 18.15, a scontrarsi unaHonda e una Volkswagen Polo. Sullaviaggiavano 2 persone, rimaste entrambe ferite in maniera seria. Sul posto sono intervenute due pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale e due ambulanze del 118, che hanno trasportato i duein ospedale, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo. su Il Corriere della Citt&a;.

poliziadistato : #truffeanziani 'Tuo figlio ha provocato un grave incidente stradale nel quale una donna è rimasta seriamente ferita… - CorriereCitta : Grave incidente in viale Jonio, auto contro moto: 2 feriti - RADIOBRUNO1 : I due amici avevano trascorso la domenica sugli sci #Brescia #elicottero #incidente #26Ottobre #RadioBruno - deepinmy_bones : Ma la signora che si era innamorata di Armando come sta? Si è presa da questo grave incidente? #uominiedonne - amazzini64 : @Marty_Loca80 L'emozione per il singolo caso non può orientare le politiche di un Paese o convincere le persone di… -