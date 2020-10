Grande Fratello Vip stasera: chi entra, chi esce, anticipazioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tredicesimo appuntamento in prima serata con il reality show condotto da Alfonso Signorini con il supporto degli opinionisti Pupo e Antonella Elia. stasera nuovi concorrenti, false eliminazioni e molto altro. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tredicesimo appuntamento in prima serata con il reality show condotto da Alfonso Signorini con il supporto degli opinionisti Pupo e Antonella Elia.nuovi concorrenti, false eliminazioni e molto altro. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - trash_italiano : Io ho bisogno di Orietta Berti al Grande Fratello. #DomenicaLive - zazoomblog : Grande Fratello Vip: la storia tra Guenda Goria e Telemaco è finita? - #Grande #Fratello #storia #Guenda - Cecilia44856678 : Ricordiamoci di come era intransigente Signorini quando faceva l’opinionista al #gfvip e non perdonava nessuna fra… -