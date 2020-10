Grande Fratello Vip: Mario Balotelli nella bufera per una frase, coinvolto anche Signorini (Di lunedì 26 ottobre 2020) La frase del calciatore, ospite alla casa per fare una sorpresa al Fratello Enock, ha scatenato le polemiche Il botta e risposta è arrivato subito. Il web non ha perdonato quanto detto da Mario Ballotelli nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti nella dodicesima puntata il calciatore è stato ospite alla casa di Cinecittà. Ed … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ladel calciatore, ospite alla casa per fare una sorpresa alEnock, ha scatenato le polemiche Il botta e risposta è arrivato subito. Il web non ha perdonato quanto detto daBallotellicasa delVip. Infattidodicesima puntata il calciatore è stato ospite alla casa di Cinecittà. Ed … L'articolo proviene da leggilo.org.

