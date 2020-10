Grande Fratello Vip, Guenda Goria critica il Gruppo dopo la Discussione con Enock Barwuah: “Processo alle intenzioni” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Guenda Goria e Stefania Orlando parlano della reazione del Gruppo alla Discussione tra la figlia di Maria Teresa Ruta e Enock Barwuah al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 26 ottobre 2020)e Stefania Orlando parlano della reazione delallatra la figlia di Maria Teresa Ruta ealVip.

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - trash_italiano : Io ho bisogno di Orietta Berti al Grande Fratello. #DomenicaLive - annakiara119 : RT @fraversion: stasera al Grande Fratello Vip entra come concorrente Selvaggia Roma, quella che per sponsorizzare i beveroni dimagranti su… - Zaffakhan17 : RT @liottagio: All'anti-politica che hanno scelto chiedono delle soluzioni politiche. Hanno messo il fornaio, il carpentiere e un ricchione… -