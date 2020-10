Grande Fratello Vip, chiusura anticipata? La polemica non si placa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo . Il Grande Fratello Vip potrebbe essere chiuso anticipatamente a causa di un’accesa polemica che si sta diffondendo. Ecco cosa è successo. In queste ultime ore si sta facendo sempre più insistente la notizia che parla di una chiusura anticipata del Grande Fratello vip. Questa trasmissione è una delle più seguite e apprezzate dal pubblico italiano, … Leggi su youmovies (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo . IlVip potrebbe essere chiusomente a causa di un’accesache si sta diffondendo. Ecco cosa è successo. In queste ultime ore si sta facendo sempre più insistente la notizia che parla di unadelvip. Questa trasmissione è una delle più seguite e apprezzate dal pubblico italiano, …

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - trash_italiano : Io ho bisogno di Orietta Berti al Grande Fratello. #DomenicaLive - iochenesoscusi : RT @imsuchagrandma: Contessa: cafona come poche, servita e riverita, guai a dirle qualcosa che si incazza, manda a fanculo anche l'aria, di… - cisoaocod : @quellastressata @ALBERTA18793746 Ma li vedete i video? Non ha mai difeso niente e nessuno. Ha solo detto che a lei… -