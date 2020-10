Grande Fratello VIP, caso Bettarini Russo: come è andato a finire? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nell’edizione del Grande Fratello Vip del 2016 Stefano Bettarini e Clemente Russo si lasciarono andare a delle dichiarazioni piuttosto sconcertati. Andiamo a ripercorrere quanto accaduto Un caso che il tempo è riuscito a sotterrare, ma che ai tempi fece molto scalpore. Stiamo parlando delle “confessioni” tra il pugile Clemente Russo e l’ex calciatore Stefano Bettarini avvenute durante il Grande Fratello Vip 2016. Pensando di non essere ascoltati (si erano appositamente tolti i microfoni) si sono lasciati andare a discorsi di natura fedifraga. In particolare è stato proprio Bettarini ad esternare le sue numerose conquiste nel periodo del matrimonio con Simona ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nell’edizione delVip del 2016 Stefanoe Clementesi lasciarono andare a delle dichiarazioni piuttosto sconcertati. Andiamo a ripercorrere quanto accaduto Unche il tempo è riuscito a sotterrare, ma che ai tempi fece molto scalpore. Stiamo parlando delle “confessioni” tra il pugile Clementee l’ex calciatore Stefanoavvenute durante ilVip 2016. Pensando di non essere ascoltati (si erano appositamente tolti i microfoni) si sono lasciati andare a discorsi di natura fedifraga. In particolare è stato proprioad esternare le sue numerose conquiste nel periodo del matrimonio con Simona ...

