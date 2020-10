Grande Fratello Vip, Antonella Elia risponde ad Alba Parietti: “sei la gallina madre” (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo che Antonella Elia, la scorsa settimana, ha dato del “viscido” a Francesco Oppini, la madre di quest’ultimo, Alba Parietti, ha pubblicato un post sottolineando come il commento della Elia fosse inopportuno e schifoso. Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera quindi, Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per far chiarire l’opinionista e Oppini: quest’ultimo si è sentito toccato dalla parola “viscido”, ma Antonella ha specificato che il suo intento non era quello di paragonarlo a un verme, ma sottolineare il suo atteggiamento sfuggente. Successivamente Alfonso ha letto pubblicamente anche il post di Alba Parietti pubblicato su ... Leggi su trendit (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo che, la scorsa settimana, ha dato del “viscido” a Francesco Oppini, la madre di quest’ultimo,, ha pubblicato un post sottolineando come il commento dellafosse inopportuno e schifoso. Durante la puntata delVip andata in onda ieri sera quindi, Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per far chiarire l’opinionista e Oppini: quest’ultimo si è sentito toccato dalla parola “viscido”, maha specificato che il suo intento non era quello di paragonarlo a un verme, ma sottolineare il suo atteggiamento sfuggente. Successivamente Alfonso ha letto pubblicamente anche il post dipubblicato su ...

