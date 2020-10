Grande Fratello Vip, anticipazioni lunedì 26 ottobre: entrerà Bettarini (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questa sera, lunedì 26 ottobre 2020, ritorna l’appuntamento in prima serata su Canale 5 del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore Mediaset condurrà la diretta con il supporto dei due super opinionisti Pupo ed Antonella Elia. Le anticipazioni della tredicesima puntata del reality show si soffermano su un nuovo concorrente vip, che questa sera varcherà la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Possiamo inoltre anticiparvi che quest’oggi non ci sarà nessuna eliminazione. In Casa, questa sera, arriverà un nuovo concorrente, che andrà ad aggiungersi al resto dei concorrenti in Casa. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su quello che accadrà nel corso della tredicesima puntata del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questa sera, lunedì 262020, ritorna l’appuntamento in prima serata su Canale 5 delVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore Mediaset condurrà la diretta con il supporto dei due super opinionisti Pupo ed Antonella Elia. Ledella tredicesima puntata del reality show si soffermano su un nuovo concorrente vip, che questa sera varcherà la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Possiamo inoltre anticiparvi che quest’oggi non ci sarà nessuna eliminazione. In Casa, questa sera, arriverà un nuovo concorrente, che andrà ad aggiungersi al resto dei concorrenti in Casa. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su quello che accadrà nel corso della tredicesima puntata del ...

