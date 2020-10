Grande Fratello Vip 5: uno dei nuovi concorrenti ha il Coronavirus. Salta il loro ingresso (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alfonso Signorini Nessun nuovo ingresso questa sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma erano pronti per raggiungere i coinquilini della casa più spiata di Italia ma all’ultimo sono stati fermati. Alfonso Signorini, in apertura di trasmissione, ha comunicato al pubblico che il loro ingresso è stato posticipato in quanto uno dei tre è risultato positivo al Coronavirus. Immediatamente sono partiti i controlli e i tre nuovi concorrenti verranno monitorati nei prossimi giorni per poter farli partecipare al Grande Fratello Vip in tutta sicurezza senza rischiare di contagiare gli altri protagonisti di questa edizione. Alfonso ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alfonso Signorini Nessun nuovoquesta sera all’interno della casa delVip 5. Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma erano pronti per raggiungere i coinquilini della casa più spiata di Italia ma all’ultimo sono stati fermati. Alfonso Signorini, in apertura di trasmissione, ha comunicato al pubblico che ilè stato posticipato in quanto uno dei tre è risultato positivo al. Immediatamente sono partiti i controlli e i treverranno monitorati nei prossimi giorni per poter farli partecipare alVip in tutta sicurezza senza rischiare di contagiare gli altri protagonisti di questa edizione. Alfonso ...

