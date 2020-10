Grande Fratello Vip 5, lite tra Enock Barwuah e Guenda Goria per la frase volgare di Mario Balotelli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Scontro nella Casa del Grande Fratello Vip 5: Guenda Goria chiede a Enock Barwuah di prendere le distanze dalla frase sessista di Mario Balotelli, lui la insulta. lite furiosa tra Guenda Goria ed Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 5 per colpa della frase di Mario Balotelli, proprio quella frase, rivolta a Dayane Mello, che sta facendo discutere da giorni: la figlia di Maria Teresa Ruta chiede al Fratello del calciatore di dissociarsi ma lui per tutta risposta la manda a quel paese. Gli animi all'interno della casa del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Scontro nella Casa delVip 5:chiede adi prendere le distanze dallasessista di, lui la insulta.furiosa traedalVip 5 per colpa delladi, proprio quella, rivolta a Dayane Mello, che sta facendo discutere da giorni: la figlia di Maria Teresa Ruta chiede aldel calciatore di dissociarsi ma lui per tutta risposta la manda a quel paese. Gli animi all'interno della casa del ...

