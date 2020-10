Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la tredicesima puntata, i nominati oggi (26 ottobre) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la tredicesima puntata Quali sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip 2020 dopo la tredicesima puntata andata in onda oggi, 26 ottobre? Venerdì scorso sono finiti al televoto: Stefania Orlando, Francesco Pretelli, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Il meno votato stasera non è stato eliminato ma è andato direttamente in nomination per la puntata di venerdì sera. Ecco i ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020)Vip: lelaQuali sono i concorrenti inalViplaandata in onda, 26? Venerdì scorso sono finiti al televoto: Stefania Orlando, Francesco Pretelli, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Il meno votato stasera non è stato eliminato ma è andato direttamente inper ladi venerdì sera. Ecco i ...

