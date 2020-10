Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 26 ottobre: concorrenti, ultime news (Di lunedì 26 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni puntata del 26 ottobre: concorrenti, ultime news Questa sera, lunedì 26 ottobre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni Quella di stasera sarà una puntata del GF Vip davvero ricca di contenuti e novità. Nel reality di Canale 5, ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020)Vip, ledel 26Questa sera, lunedì 26, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la tredicesimadelVip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte lenel dettaglio.Quella di stasera sarà unadel GF Vip davvero ricca di contenuti e novità. Nel reality di Canale 5, ...

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - clikservernet : Grande Fratello Vip, sono Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma i nuovi concorrenti - double__b_ : RT @heartmarils: stefania: “mi piacerebbe conoscere tua mamma” tommaso: “ovvio che te la faccio conoscere, poi noi ci vedremo fuori non è… -