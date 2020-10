Granada-PAOK | formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 ottobre 2020)sarà una delle sfide del Gruppo E. Si giocherà al Nuevo Estadio de las Carmenès e sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport alle ore 21:00. C’è molto interesse nella seconda sfida storica del, che nella prima uscita è riuscito a vincere in Olanda con le reti di Molina e Machis. Ilinvece ha solo pareggiato a Salonicco contro l’Omonia, la squadra sulla carta più debole di tutto il girone. Come arrivano le due squadre? Gli spagnoli sono reduci da una gratificante vittoria sul campo del Getafe e vogliono replicare nella seconda uscita stagionale Europa League. Il Girone E è accessibile agli andalusi, già la prima giornata lo ha dimostrato. Ildi Penas è riuscita a vincere a ...