GP Portogallo, Hamilton: “Non pensavo di arrivare qui” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lewis Hamilton e suo padre Anthony – Photo Credit: Mercedes F1 Official Twitter AccountDopo 24 anni di assenza il GP del Portogallo rientra nel calendario di F1 diventando una delle gare più belle e significative per Lewis Hamilton. Dopotutto, 92 vittorie non è un numero che tutti possono permettersi di vantare; anzi, in questo caso e in questo presente Hamilton è l’unico che ha raggiunto questo traguardo, questo record. GP Portogallo, le dichiarazioni di Hamilton Lewis Hamilton domina e vince la gara portoghese; la sua vittoria numero 92 arriva dopo una partenza faticosa, seguita da un recupero e una rimonta che solo un Campione sa fare. Lewis taglia il traguardo per primo, dietro di lui il vuoto; Bottas, come lui con una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lewise suo padre Anthony – Photo Credit: Mercedes F1 Official Twitter AccountDopo 24 anni di assenza il GP delrientra nel calendario di F1 diventando una delle gare più belle e significative per Lewis. Dopotutto, 92 vittorie non è un numero che tutti possono permettersi di vantare; anzi, in questo caso e in questo presenteè l’unico che ha raggiunto questo traguardo, questo record. GP, le dichiarazioni diLewisdomina e vince la gara portoghese; la sua vittoria numero 92 arriva dopo una partenza faticosa, seguita da un recupero e una rimonta che solo un Campione sa fare. Lewis taglia il traguardo per primo, dietro di lui il vuoto; Bottas, come lui con una ...

