Governare la nave, evitare la deriva (Di lunedì 26 ottobre 2020) In questi giorni l’ansia, i timori, le paure sembrano riportarci a marzo. È un crescendo di contagi e allo stesso tempo di polemiche su cosa si poteva e doveva fare, su chi e quando lo doveva fare. Ci sono molte differenze rispetto a qualche mese fa che vanno oltre gli aspetti che sono collegati alla salute. La politica aveva dato, più o meno, un segnale di sostanziale unità, pur con molti limiti.La stessa disfunzionalità del nostro modello istituzionale, con il caos e il continuo conflitto tra stato e regioni, era stata coperta dalla necessità di andare avanti in una fase in cui nessuno di noi poteva ragionevolmente sapere cosa ci avrebbe riservato il futuro da li a poche settimane. Poi da maggio è arrivato il lento ritorno alla normalità, o a quella che ci pareva qualcosa di molto simile, con tutto il carico problemi che si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) In questi giorni l’ansia, i timori, le paure sembrano riportarci a marzo. È un crescendo di contagi e allo stesso tempo di polemiche su cosa si poteva e doveva fare, su chi e quando lo doveva fare. Ci sono molte differenze rispetto a qualche mese fa che vanno oltre gli aspetti che sono collegati alla salute. La politica aveva dato, più o meno, un segnale di sostanziale unità, pur con molti limiti.La stessa disfunzionalità del nostro modello istituzionale, con il caos e il continuo conflitto tra stato e regioni, era stata coperta dalla necessità di andare avanti in una fase in cui nessuno di noi poteva ragionevolmente sapere cosa ci avrebbe riservato il futuro da li a poche settimane. Poi da maggio è arrivato il lento ritorno alla normalità, o a quella che ci pareva qualcosa di molto simile, con tutto il carico problemi che si ...

SandroBonomi2 : RT @TNannicini: Facciamo salire a bordo il Paese reale, cazzo. Per limitare gli errori, bisogna ammetterne qualcuno e rispondere alle doman… - Terry43887542 : RT @TNannicini: Facciamo salire a bordo il Paese reale, cazzo. Per limitare gli errori, bisogna ammetterne qualcuno e rispondere alle doman… - anto_gaudioso : Governare la nave, evitare la deriva - ConsiFoti : RT @fabriziobarca: Domande precise, nello stile del monitoraggio civico di @Cittadinanzatti, e messaggio alle Autorità che non si chiudano… - StefaniaFalone : RT @colvieux: Governare la nave, evitare la deriva | Ineccepibile ?@anto_gaudioso? di ?@Cittadinanzatti? : “ Oltre alla sanità potremmo par… -

Ultime Notizie dalla rete : Governare nave Governare la nave, evitare la deriva L'HuffPost Governare la nave, evitare la deriva

In questi giorni l’ansia, i timori, le paure sembrano riportarci a marzo. È un crescendo di contagi e allo stesso tempo di polemiche su cosa si poteva e doveva fare, su chi e quando lo ...

Ristoranti chiusi dalle 18. La reazione degli chef italiani

Stupore, amarezza, voglia di andare avanti, necessità di ricevere con urgenza gli aiuti promessi dal governo per sostenere la categoria della ristorazione. Ecco cosa pensano gli chef più noti sul nuov ...

In questi giorni l’ansia, i timori, le paure sembrano riportarci a marzo. È un crescendo di contagi e allo stesso tempo di polemiche su cosa si poteva e doveva fare, su chi e quando lo ...Stupore, amarezza, voglia di andare avanti, necessità di ricevere con urgenza gli aiuti promessi dal governo per sostenere la categoria della ristorazione. Ecco cosa pensano gli chef più noti sul nuov ...