Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede il forte calo della Lega che perde un punto ed ormai si ritrova a breve distanza dal Pd. Il centrodestra sempre attorno al 50%Interessante la rilevazione effettuate da Eumetra subito dopo la presentazione dell'ultimo Dpcm con le nuove restrizioni contro il Covid, un decreto che ha fatto molto discutere. Il sondaggio però dimostra come il gradimento per il premier e l'operato del governo sia costante, e sempre sopra la maggioranza (63%). Cresce invece il livello di critica ed insoddisfazione di chi ha un'opinione negativa (37%).Il sondaggio EumetraEUMR Il giudizio degli italiani sul governo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Audrey Hepburn, Alessandra Ferri interpreterà gli ultimi anni della star nel nuovo documentario Corriere della Sera Guenda Goria contro Enock: la resa dei conti

I due concorrenti chiariscono definitivamente il loro scontro nato da un commento di Mario Balotelli durante l'ultima puntata ...

Movida a Pisa, dieci sanzioni. E piazza dei Cavalieri piena fino a notte fonda

Pisa, l’ordinanza del sindaco rispettata per le Vettovaglie, ma dopo la mezzanotte la movida si sposta poco più in là in molti finiscono la serata senza mascherina ...

