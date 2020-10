Gli Stati Uniti sul Covid: “Non controlleremo l’epidemia, l’unica soluzione solo le cure” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Non controlleremo l’epidemia di coronavirus. Non è realistico perché si diffonde come l’influenza“. Mark Meadows, capo dello staff della Casa Bianca, ha spiegato ai microfoni della CNN che gli Stati Uniti non si opporranno al Covid-19 tramite l’uso delle mascherine e con altre misure di contenimento, e che l’unica soluzione è trovare una cura o un vaccino. Joe Biden, candidato dei democratici per la presidenza degli USA, ha accusato l’attuale governance di aver alzato bandiera bianca. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Nonl’epidemia di coronavirus. Non è realistico perché si diffonde come l’influenza“. Mark Meadows, capo dello staff della Casa Bianca, ha spiegato ai microfoni della CNN che glinon si opporranno al-19 tramite l’uso delle mascherine e con altre misure di contenimento, e che l’unicaè trovare una cura o un vaccino. Joe Biden, candidato dei democratici per la presidenza degli USA, ha accusato l’attuale governance di aver alzato bandiera bianca.

AlbertoBagnai : Povera Ambra! Lei ricorda quando il PCI riempiva le piazze e otteneva… un calo di 10 punti della quota salari! È di… - agorarai : 'Sono stati persi quattro mesi e oggi gli ospedali sono sommersi da pazienti di bassa intensità. Perché non si è pe… - chetempochefa : 'In tutto il mondo sono solo 43 gli Stati che riconoscono ufficialmente le unioni tra persone gay; sono oltre 70 qu… - BiwiMobu : RT @MarceVann: Ieri ho partecipato alla riunione regionale di Basilicata degli Stati Generali del M5S. Un’atmosfera pacata e costruttiva,… - hobodafne : RT @radio_zek: In 70 Paesi nel mondo essere gay è ancora un reato, punito perfino con la pena di morte. Ieri sera @robertosaviano ha ricord… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Coronavirus, come gli Stati del Golfo ne hanno approfittato per reprimere il dissenso Il Fatto Quotidiano Gli editori alle Regioni: consentire la vendita dei libri nelle grandi strutture di vendita il week end

stanno transennando gli scaffali e vietando le vendite dei prodotti non acquistabili nel week end, tra cui sono ricompresi i libri. “Ribadiamo – conclude Levi – che il libro non può essere considerato ...

“Ad Alassio lieve aumento dei contagi, ma situazione sotto controllo”

Il vicesindaco Angelo Galtieri analizza gli ultimi dati sulla diffusione del Covid e studia aiuti per le categorie colpite dal nuovo Dpcm "Secondo le ultime indicazioni dell'Asl siamo passati dallo ...

stanno transennando gli scaffali e vietando le vendite dei prodotti non acquistabili nel week end, tra cui sono ricompresi i libri. “Ribadiamo – conclude Levi – che il libro non può essere considerato ...Il vicesindaco Angelo Galtieri analizza gli ultimi dati sulla diffusione del Covid e studia aiuti per le categorie colpite dal nuovo Dpcm "Secondo le ultime indicazioni dell'Asl siamo passati dallo ...