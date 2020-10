“Gli scontri di Napoli un attacco eversivo, siamo vicini all’allarme rosso”, dice Minniti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dura condanna dell’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti verso le proteste andate in scena venerdì scorso a Napoli. Marco Minniti non ha dubbi: gli scontri avvenuti venerdì sera a Napoli, dopo l’annuncio del lockdown regionale – poi ritrattato – del Presidente Vincenzo De Luca, rappresentano un “attacco eversivo“. Secondo l’ex Ministro dell’Interno, l’attacco di gruppi organizzati … L'articolo “Gli scontri di Napoli un attacco eversivo, siamo vicini all’allarme rosso”, dice Minniti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dura condanna dell’ex Ministro dell’Interno Marcoverso le proteste andate in scena venerdì scorso a. Marconon ha dubbi: gliavvenuti venerdì sera a, dopo l’annuncio del lockdown regionale – poi ritrattato – del Presidente Vincenzo De Luca, rappresentano un ““. Secondo l’ex Ministro dell’Interno, l’di gruppi organizzati … L'articolo “Glidiunall’allarme rosso”,proviene da leggilo.org.

NicolaPorro : Dietro gli scontri a Napoli di ieri sera c’è qualcosa di più profondo rispetto a come viene raccontato. Ce lo dice… - Agenzia_Ansa : Napoli: Manifestanti verso Regione, incidenti e bombe carta Nuove tensioni dopo gli scontri di ieri VIDEO #ANSA - Agenzia_Ansa : Processati per direttissima e condannati i due 32enni, con precedenti per reati di droga, arrestati dalla #Digos co… - vane___96 : RT @caro_96_: Già vedo gli scontri tra Selvaggia e Tommy?????? - Vinzo82 : @cippiriddu Mi chiedo perché non abbia messo la felpa della polizia per solidarizzare dopo gli scontri di Napoli? Ah no, lo so perché ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Gli scontri Scontri a Napoli mentre De Magistris è in tv. La Annunziata: «Cosa ci fa qui?» Corriere TV