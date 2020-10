Gli italiani sono stufi dei grillini al governo: tassisti in piazza a Torino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Chi ha votato i grillini alle politiche si è pentito amaramente. Una scelta infausta. Oggi i grillini stanno letteralmente ammazzando l’economia dell’Italia. Che aspettano a dimettersi? Non si possono nascondere dietro il covid. Serve un governo adeguato con risposte concrete, con un piano. Lo hanno compreso da Nord a Sud, dal centro alle Isole. Cinema, ristoranti, palestre, tutti chiusi. Domani a chi toccherà? La frustrazione è tanta. Proteste in tutta Italia, anche i tassisti scendono in piazza a Torino. “Stiamo subendo un danno economico incredibile. E in più corriamo dei rischi anche a livello sanitario: non sappiamo se le persone che portiamo in auto sono positive al Covid” denunciano i ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 ottobre 2020) Chi ha votato ialle politiche si è pentito amaramente. Una scelta infausta. Oggi istanno letteralmente ammazzando l’economia dell’Italia. Che aspettano a dimettersi? Non si posnascondere dietro il covid. Serve unadeguato con risposte concrete, con un piano. Lo hanno compreso da Nord a Sud, dal centro alle Isole. Cinema, ristoranti, palestre, tutti chiusi. Domani a chi toccherà? La frustrazione è tanta. Proteste in tutta Italia, anche iscendono in. “Stiamo subendo un danno economico incredibile. E in più corriamo dei rischi anche a livello sanitario: non sappiamo se le persone che portiamo in autopositive al Covid” denunciano i ...

frafacchinetti : Ogni italiano ha un socio: si chiama STATO! Questo socio si prende più del 50% del guadagno di ogni singolo cittadi… - LegaSalvini : “ITALIANI, FATE DEI PICCOLI SACRIFICI. MA SONO GIÀ PRONTI GLI INDENNIZZI”. VI RICORDA QUALCOSA? #dpcm - berlusconi : La consultazione con le opposizioni non può essere un atto quasi di cortesia. Dev’essere autentica condivisione di… - panzerfaustino : RT @PoliticaPerJedi: Due anni e mezzo fa gli italiani hanno votato in massa partiti di ispirazione negazionista, antieuropea, antiscientifi… - albastraniera : @FabioFranchi1 Già capito da un bel po' di tempo. Ovvio che si muove tutto per interessi economici e anche personal… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani L'emergenza Covid fa scappare gli italiani dal contante la Repubblica Emilia Romagna: sviluppo, Regione in commissione su Patto lavoro e clima

Il Patto per il lavoro e per il clima 'vuole essere un progetto che guarda al futuro, con un orizzonte ampio, che vuole contribuire a realizzare gli obiettivi dell'agenda europea 2020-2030 per lo ...

Pippo Ganna, dal Giro d'Italia un'unica certezza per il ciclismo italiano: abbiamo solo lui

Altro che montagne, il Giro come il Tour l'hanno deciso le cronometro. L'ultima, come in Francia, decisiva per la rimonta di chi partiva ...

