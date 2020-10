Gli autisti dei tir sono sempre meno italiani: porte aperte a chi viene dai Paesi extra-Ue (Di lunedì 26 ottobre 2020) In Italia mancano gli autisti. Tanti, oltretutto. Per la precisione 15 mila, come identificato dalle ultime stime dell’Anita, l’Associazione degli autotrasportatori di Confindustria. Un vuoto che da anni viene colmato ricorrendo a lavoratori in arrivo da altri Paesi europei, e ultimamente anche extra-Ue. Dall’inizio del mese di ottobre, infatti, il decreto Flussi pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha riservato una quota di ingressi al settore specifico dei trasporti: porte aperte, dunque, a chi sarà in possesso di patenti equivalenti alla categoria comunitaria e convertibili in base agli accordi in vigore tra i loro Stati di origine e l’Italia. Il mondo dell’autotrasporto dovrà così condividere con edilizia e turismo un totale di 6000 ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 ottobre 2020) In Italia mancano gli. Tanti, oltretutto. Per la precisione 15 mila, come identificato dalle ultime stime dell’Anita, l’Associazione degli autotrasportatori di Confindustria. Un vuoto che da annicolmato ricorrendo a lavoratori in arrivo da altrieuropei, e ultimamente anche-Ue. Dall’inizio del mese di ottobre, infatti, il decreto Flussi pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha riservato una quota di ingressi al settore specifico dei trasporti:, dunque, a chi sarà in possesso di patenti equivalenti alla categoria comunitaria e convertibili in base agli accordi in vigore tra i loro Stati di origine e l’Italia. Il mondo dell’autotrasporto dovrà così condividere con edilizia e turismo un totale di 6000 ...

