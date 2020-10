Giulia De Lellis replica a Damante: “Ho la coscienza pulita” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ospitata di Andrea Damante a Verissimo non è passata inosservata a Giulia De Lellis che ha ascoltato con attenzione le dichiarazioni dell’ex fidanzato in merito alla fine del loro rapporto. I due hanno deciso di lasciarsi dopo essere tornati insieme per la seconda volta, aver trascorso il lockdown sotto lo stesso tetto e parte dell’estate, poi improvvisamente si sono detti addio lasciando i followers interdetti. Se Giulia in questi mesi ha messo al corrente i fans di quello che stava succedendo con l’ex tronista spiegando, seppur in modo diplomatico, che i rapporti con Andrea nonostante l’addio erano sereni, Damante invece ha sempre optato per il silenzio. L’ex tronista ha infatti cercato d’ovviare ad ogni spiegazione almeno fino a ieri quando ha ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ospitata di Andreaa Verissimo non è passata inosservata aDeche ha ascoltato con attenzione le dichiarazioni dell’ex fidanzato in merito alla fine del loro rapporto. I due hanno deciso di lasciarsi dopo essere tornati insieme per la seconda volta, aver trascorso il lockdown sotto lo stesso tetto e parte dell’estate, poi improvvisamente si sono detti addio lasciando i followers interdetti. Sein questi mesi ha messo al corrente i fans di quello che stava succedendo con l’ex tronista spiegando, seppur in modo diplomatico, che i rapporti con Andrea nonostante l’addio erano sereni,invece ha sempre optato per il silenzio. L’ex tronista ha infatti cercato d’ovviare ad ogni spiegazione almeno fino a ieri quando ha ...

