Giro d’Italia, la protesta dei corridori: Rosa schok! (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Alberto Sigona. Un’insensata protesta dei corridori, inscenata alla terzultima tappa, rovina un’edizione già messa a dura prova dal Covid-19, e relega in secondo piano persino l’esito agonistico della Corsa Rosa. Rosa SCHOCK. Quanto accaduto sgualcisce ulteriormente l’immagine della competizione nostrana, già da molti anni alle prese con una drastica decadenza. L’ONORE ED IL DISPETTO. … Leggi su freeskipper (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Alberto Sigona. Un’insensatadei, inscenata alla terzultima tappa, rovina un’edizione già messa a dura prova dal Covid-19, e relega in secondo piano persino l’esito agonistico della CorsaSCHOCK. Quanto accaduto sgualcisce ulteriormente l’immagine della competizione nostrana, già da molti anni alle prese con una drastica decadenza. L’ONORE ED IL DISPETTO. …

giroditalia : ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Quando rivedo quello che ha fatto Marco Pantani, l’Alpe d’Huez al Tour de France del 1997, o l’incredibile tappa di… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Ganna fa poker Geoghegan Hart maglia rosa. Nibali: “Anno difficile risultato da ac… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Giro d’Italia 2020, Jai Hindley: “Oggi sono deluso, ma orgoglioso del mio Giro. Voglio tornare per vincere” https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, corridori in protesta e sciopero: tappa accorciata e «salto al bar» Corriere della Sera