Giro d’Italia 2020 | il pagellone | INEOS mostruosa con Geoghegan Hart e Ganna Brillano Hindley | Démare | Ulissi e Almeida

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 ottobre 2020)FINALED’ITALIATao, voto 10: è lui la stella di questod’Italia. A 25 anni coglie il successo più importante della carriera andando ad alzare il Trofeo Senza Fine. La sua vittoria è unica per come è arrivata: doveva essere gregario di Geraint Thomas, ma ha sfruttato la caduta del suo capitano per cambiare marcia, come ha fatto tutto il suo Team(sette vittorie per la squadra più forte del). Spettacolare in salita, costante a cronometro: veste all’ultimo respiro la Maglia Rosa e trionfa sul gradino più alto del podio. Filippo, voto 10: poker meraviglioso, alla prima partecipazione al...